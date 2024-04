Uomini e Donne: anticipazioni sul Trono Classico della puntata registrata il 1 aprile!

Arrivano anticipazioni freschissime sulla puntata di Uomini e Donne registrata il 1 aprile: ecco cosa vedremo nel dating show condotto da Maria De Filippi nelle prossime settimane. A quanto pare assisteremo a dichiarazioni inaspettate e nuovi scontri!

Ida Platano

Ida porterà in esterna solo Pierpaolo e questo ferirà molto Mario, l’altro corteggiatore della dama bresciana: “Come faccio a corteggiare una donna così?” ha dichiarato il cavaliere prima di uscire dallo studio, infuriato. Dopo l’ennesimo ballo con Pierpaolo, la Tronista raggiungerà Mario fuori dallo studio: i due torneranno al centro dell’attenzione con due sedute e lì Mario farà una dichiarazione importante a Ida: “Mi sono innamorato di te”. Anche questa volta il corteggiatore sarà aspramente attaccato da Tina Cipollari che metterà ancora una volta in discussione la buona fede di Mario.

Daniele

Il giovane Tronista farà una nuova esterna con Gaia, con cui riuscirà a consolidare la buona connessione dimostrata nelle puntate precedenti. Inoltre, Daniele porterà in esterna anche Valery.

Quale sarà la risposta di Ida Platano alla dichiarazione d’amore di Mario? Dobbiamo aspettarci una scelta o una auto-eliminazione? Come procederanno le frequentazioni del Trono di Daniele? Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire quale sarà il destino delle frequentazioni dei due protagonisti del Trono Classico.

