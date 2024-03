Uomini e Donne: arriva la scelta inaspettata! Quale coppia ha lasciato il programma?

Nel corso della puntata di oggi 27 marzo, una scelta inaspettata ha emozionato sia i parterre che il pubblico. Mentre la scia di petali rossi è ancora fresca per la Scelta di Brando, oggi gli studi Elios si sono colorati di nuovo di rosso. Ma chi è la coppia che ha deciso di continuare la frequentazione fuori dal programma?

Posizionate le due seggiole al centro studio, Adriano ha preso posto sulla famosa sedia. Luna invece, si è seduta all’altro capo. I due hanno intrapreso un primo percorso di conoscenza, ma Adriano è stato costretto ad abbandonare momentaneamente la trasmissione per motivi di lavoro. Situazione che si è protratta fino a portare il partecipante a lasciare definitivamente il format.

Dopo un mese di frequentazione che procedeva a gonfie vele, Adriano ha quindi chiesto a Luna di proseguire la relazione al di fuori del programma: “Ci siamo conosciuti un mese fa in una modalità insolita, e ho da subito capito che c’era qualcosa di diverso rispetto al solito. Le chiamate sono subito diventate videochiamate, le nostre esperienze durante le esterne mi hanno fatto capire che non ero così felice da molto tempo. Mi hai fatto rivivere quella sensazione di famiglia che era tanto che non vivevo, qualcuno che si prende cura di te, e io che mi prendo cura di qualcuno. E di questi giorni che abbiamo passato insieme, io ne sono uscito innamorato, mi sono innamorato di te” ha dichiarato Adriano, concludendo con “Avrei voluto avere più tempo, ma non ce l’ho. Mi vuoi vivere fuori?”.

A questo punto, però, c’era una decisione da prendere, uscire insieme o no? Luna ha ammesso che si era ripromessa di uscire solo nel caso in cui avesse tutto chiaro, ma il tempo non lo ha permesso. Nonostante questi “punti d’ombra”, Luna è convinta a provarci e decide di lasciare la trasmissione insieme ad Adriano!

