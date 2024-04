Uomini e Donne: arriva la Scelta inaspettata! Quale coppia ha lasciato il dating show?

Nel corso della puntata di martedì 16 aprile di Uomini e Donne, due volti noti del dating show hanno deciso inaspettatamente di lasciare il programma insieme. Ecco di chi si tratta!

A sedersi a centro studio è toccato a Gianluca: a prendere posto di fronte al cavaliere del parterre Over è stata Maura. I due si frequentano ormai da un po’ e hanno fatto il punto della situazione: “Usciamo insieme ormai da circa due mesi e per me Gianluca è stato come un terremoto. È riuscito a far crollare le barriere che ho sempre avuto per il mio passato. Con lui sto bene e sa anche corteggiare bene. Gli uomini di solito sono abituati a questi gesti eclatanti come regalare 100 rose rosse, lui invece una mattina mi ha mandato 100 messaggi di buongiorno”.

Anche Gianluca è apparso emozionato e ha raccontato un solo episodio che lo ha lasciato con l’amaro in bocca durante il loro percorso: “Una volta di domenica le ho preparato una torta e lei, mentre stavo impastando, ha detto di essere stanca e il giorno dopo ho saputo che era andata in esterna con un cavaliere. Quindi torte non ne faccio, ma sto molto bene con lei” ha raccontato ironicamente il Cavaliere. A questo punto, Maura ha lasciato lo studio dichiarando di voler bere un bicchiere d’acqua: in realtà a fare il suo ingresso è stata una torta con su scritto ‘Vivimi Senza Paura’, ma della Dama non c’era traccia. D’un tratto, però, Maura scende dalle scale con dei palloncini a forma di cuore e un biglietto per Brindisi. Una vera e propria dichiarazione d’amore che porterà la coppia a vivere la frequentazione fuori dal programma.

