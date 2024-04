Uomini e Donne: arriva lo stop per un evento speciale! Cosa succederà oggi 5 aprile?

Le anticipazioni sulla puntata di Uomini e Donne di oggi, 5 aprile, rivelano che ci sarà uno stop del consueto confronto a centro studio tra dame e cavalieri. Quale sarà il motivo di questo stand-by? Ecco tutto ciò che sappiamo.

Le protagoniste indiscusse della puntata di oggi saranno senza alcun dubbio le dame del Trono Over: oggi, infatti, sarà trasmessa la sfilata femminile il cui tema, però, sarà svelato solo con l’inizio della puntata. In passerella saliranno le dame del Trono Over, ma non si escludono colpi di scena: durante la scorsa sfilata, infatti, a salire sul palco è stata anche Tina Cipollari regalando al pubblico in studio e ai telespettatori un momento iconico.

Dopo la puntata di ieri, che ha visto come protagonisti il Trono Classico di Daniele Paudice e, per la prima volta, un confronto sereno tra Ida Platano e i suoi cavalieri, le dinamiche tra Tronista e corteggiatori verranno messe da parte dalla tanto attesa sfilata. Tuttavia, questa volta potrebbe esserci una novità: l’unica figura rimasta finora ai margini delle sfilate è Ida Platano. Quest’ultima, da sempre un habitué della passerella, sembrerebbe aver abbandonato questa parte del programma una volta salita sul Trono. Ma da come ci ha sempre abituati il programma, potrebbe esserci un colpo di scena: Maria De Filippi potrebbe riservare, ad esempio, la possibilità a Ida di sfilare con le altre, ma senza ricevere votazioni. Cosa succederà quindi? Lo scopriremo durante la puntata di oggi 5 aprile, su Canale 5.

