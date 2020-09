Uomini e Donne, l'attacco di Tina a Gemma: 'ti rifai per rimorchiare i giovanotti?'

La sfida tra Tina Cipollari e Gemma Galgani continua ad Uomini e Donne. Durante la puntata del programma di Maria De Filippi andata in onda ieri pomeriggio, Tina ha duramente attaccato la dama, tra le risate del pubblico e della stessa conduttrice.

Gemma, dal suo canto, si è rivolta ai due opinionisti chiedendo di essere “trattata con educazione e rispetto”, ma la richiesta non è stata accolta con favore da Tina, che ha dato il via all’ennesimo battibecco.

“Finché farai ingresso in questo studio io ti criticherò” ha sentenziato Tina, per poi passare alle offese personali definendo la bellezza della Galgani “all’acqua e silicone”. Quest’ultima frase ha fatto degenerare la discussione, con Tina che ha accusato Gemma di “rifarsi a 71 anni per rimorchiare i giovanotti”. La Galgani però dal suo canto non ha risposto alla provocazione e si è limitata ad un “ricambio tutti i tuoi complimenti”.

Fuori onda, Tina Cipollari aveva scherzosamente “minacciato” il pubblico presente in studio: “guai a voi, ma veramente guai seri per voi, se quando entra baby mummia applaudite” aveva affermato ai presenti in studio che, come sempre, hanno accolto le sue frasi con grosse risate. “Dovete stare muti, come se non entrasse nessuno” ha continuato poco dopo, il tutto mentre Maria De Filippi minacciava di mandare in onda tutto. Com’è stato.

Lo scorso aprile Gemma aveva affermato che Tina sarebbe stata ancora più spietata, ma nelle ultime puntate probabilmente è andata anche oltre le aspettative della torinese.