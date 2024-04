Uomini e Donne: Aurora Tropea e Tiziana Riccardi, amicizia o strategia? Interviene Maria

Nel corso della puntata di Uomini e Donne di oggi 8 aprile, Aurora e Tiziana vengono messe con le spalle al muro: l’atteggiamento delle due dame del parterre femminile Over risulta sospetto e ad intervenire è stata anche la padrona di casa, Maria De Filippi. Ecco cosa è successo!

La puntata di Uomini e Donne di oggi è iniziata con Aurora e Tiziana a centro studio: le due dame si sono sedute di fronte a Marcello Messina e Federico. Durante la conversazione, è emerso che Tiziana ha deciso di dare il suo numero a Federico e, a questo punto, la domanda di Maria De Filippi sorge spontanea: “Scusa, ma voi due non siete amiche? Diciamo vicine di seduta, ecco”. A questo punto, Aurora dichiara di non essere disturbata dal fatto che Tiziana abbia chiesto il contatto proprio del cavaliere che sta frequentando: “Aurora, non disturba perché a te non piace” ha tuonato Gianni Sperti.

A tutti, il comportamento di Aurora e Tiziana sembra un po’ strano: anche Ida Pavanelli del Trono Over è intervenuta, spiegando che da quello che ha potuto notare, le due sono amiche. Dopo queste parole le due dame appaiono in difficoltà e questo, a detta di Gianni, confermerebbe il mancato interesse da parte di Aurora. Per correre ai ripari, Aurora ha iniziato a lamentarsi dei comportamenti di Federico, dicendosi delusa dal fatto che abbia iniziato a vedersi con Tiziana: “Subito doveva avere questa reazione, invece inizialmente ha detto che era felice per Tiziana” ha fatto notare Tina.

A questo punto anche Tiziana cerca di tirarsi indietro, affermando di non essere più sicura del reale interesse di Federico nei confronti di Aurora, scatenando la reazione di Gianni che, esasperato, si butta a terra: “Sono uscite programmate queste!” ha affermato l’opinionista. Persino Maria De Filippi se la ride: “Ernesto, perché ridi? La situazione ti sembra finta?” ha chiesto la padrona di casa ed Ernesto ha confermato. Questo gesto fa intendere chiaramente che neanche la conduttrice crede che quanto accaduto sia del tutto spontaneo.

Il Trono Di Spade Stagioni 1 - 8, La Serie Completa (Box Dvd 38) è uno dei più venduti oggi su