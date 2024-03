Uomini e Donne: Beatriz torna sui social dopo la mancata scelta di Brando! Le sue parole

Martedì 26 marzo, Brando ha scelto Raffaella in Uomini e Donne, suscitando la sorpresa di molti spettatori: la super favorita per tanti era in realtà Beatriz. Ecco le parole dell’ex corteggiatrice Beatriz D’Orsi.

Dopo un continuo rimandare, alla fine il Tronista ha deciso di lasciare il programma con Raffaella Scuotto, ma prima Brando ha voluto spiegare a Beatriz D’Orsi i reali motivi che l’hanno spinto a prendere questa decisione: “Ci sono state interferenze caratteriali, me ne prendo anch’io la responsabilità. Abbiamo avuto tanti momenti ‘no’, ma sei molto meglio di quello che hai tirato fuori qui, sebbene fossi sempre tu. Sei bellissima, spero che riuscirai a trovare una persona come hai descritto me. Però non sei tu la mia scelta”.

A qualche ora di distanza dalla scelta, Beatriz ha deciso di tornare sui social per ringraziare i fan dell’affetto ricevuto durante il percorso nel dating show: “Ci tenevo a ringraziare a cuore aperto e senza filtri (mai stata in grado di averne) tutti quanti per i bei messaggi commoventi, dolci, delicati ed empatici che sto continuando a ricevere costantemente. Non mi riferisco solo alla giornata della Scelta, bensì anche a tutti gli altri giorni durante la longevità del percorso” ha dichiarato l’ormai ex corteggiatrice, concludendo con “Cercherò di rispondere a ciascuno privatamente. Ps: visto che in molti me lo state chiedendo mi sento di rassicurarvi dichiarando che sto bene, per davvero. Vi lascio una foto dell’altra sera felice e spensierata perché la vita continua”.

Su Sex And The City (Box 17 Dvd) è uno dei più venduti di oggi.