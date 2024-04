Uomini e Donne: Brando e Raffaella a Verissimo! Ecco la prima intervista della coppia

Si sono finalmente accesi i riflettori per la prima intervista di coppia di Brando e Raffaella: a poche settimane dalla scelta di Brando a Uomini e Donne, la neo coppia è stata ospite di Verissimo: ecco cosa hanno raccontato nel salotto di Silvia Toffanin!

Tra i tanti argomenti dell’intervista, il giovane ex Tronista ha ricordato il percorso nel dating show di Maria De Filippi. In particolare Brando ha ricordato il momento esatto in cui ha capito che Raffaella sarebbe stata la sua scelta: “Vivere la sua quotidianità mi ha aperto un mondo”. Naturalmente a Verissimo la coppia ha avuto l’opportunità di rivivere il momento in cui la scelta non è avvenuta per la forte indecisione dell’ex Tronista tra Raffaella e Beatriz.

Inoltre, Brando e Raffaella hanno parlato di un ‘tasto dolente’ che li accomuna: i due ex volti di Uomini e Donne hanno avuto e hanno tutt’ora un rapporto conflittuale con i loro papà. La figura materna è stata per entrambi un punto di riferimento totale. Se l’ex corteggiatrice ha ammesso di sentire sporadicamente suo padre a telefono, ma di non reputarla una figura determinante nella sua vita, le parole di Brando sono state molto più forti: “Voglio pensare al bel ricordo che ho di mamma e papà, quando stavano insieme ed io ero piccolo. Vivevamo in America e ho ben impressa quella famiglia, avevo 10 anni quando si sono separati e non l’hanno fatto nel migliore dei modi. Avevo bisogno dell’affetto di mio padre, c’è sempre stato quello di mamma e dei miei nonni. Quello di mio padre è stato un vuoto incolmabile che mi ha fatto soffrire tantissimo”.

