Uomini e Donne: buon compleanno Ida! Ecco cosa hanno fatto i due corteggiatori per la dama

Durante la puntata di oggi 15 aprile di Uomini e Donne, a sedersi a centro studio è toccato alla Tronista Bresciana: dopo aver assistito all’esterna a sorpresa di Pierpaolo e Ida, è stato dato ampio spazio ad un evento speciale. In occasione del suo compleanno Ida Platano ha ricevuto alcuni regali da parte di Mario e Pierpaolo!

Ad introdurre il simpatico siparietto è stata Maria De Filippi: “Oggi Mario e Pierpaolo hanno in comune una cosa. Hanno portato entrambi una torta per il compleanno di Ida e la cosa fantastica è che le hanno fatto il regalo nello stesso posto, più precisamente della stessa marca”. Le parole della conduttrice hanno creato stupore ed ilarità in studio: a questo punto a fare il trionfale ingresso sono state le due torte in questione, accompagnate dai due regali.

A mostrare per primo il tutto è stato Mario: il corteggiatore napoletano ha portato in studio una torta a due piani con tanto di decorazioni. Ad essere raffigurati con dei modellini sono stati Ida con forbici e pettine alla mano (un chiaro richiamo alla professione della dama bresciana), seduta in una delle poltrone del suo salone. Mario, invece, è stato raffigurato ai piedi della Tronista, anch’egli seduto. Ida ha poi scartato il regalo del cavaliere napoletano, leggendo il bigliettino che lo accompagnava: “Diamo un taglio al passato e cerchiamo di vivere al meglio. Buon compleanno Piccerè”. A quel punto un meraviglioso anello è stato estratto dalla sua confezione.

Poi è stato il turno di Pierpaolo: oltre alla torta, il corteggiatore ha invitato Ida a prendere il pacco e ad aprirlo. Sotto la copertura della confezione è apparsa una foto che ritrae i due volti di Uomini e Donne insieme e sorridenti: “Eri sorridente e spensierata in questa foto. Mi ha ricordato un momento felice ecco il motivo per cui l’ho scelta” ha dichiarato Pierpaolo. Infine, all’interno della scatola, piena di rose rosse, Ida ha trovato un’altra piccola confezione contenente un bracciale.

