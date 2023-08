Uomini e Donne, cambiano gli opinionisti? Prime novità in vista del ritorno

Partirà lunedì 11 Settembre 2023 su Canale 5 la nuova edizione di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi per cui le registrazioni partiranno il prossimo 24 Agosto. Nel frattempo però sul web sono emerse anche le prime anticipazioni, anche alla luce del cambio voluto da Pier Silvio Berlusconi.

Come abbiamo avuto modo di raccontare in passato, il CEO di Mediaset ha chiesto a Tina Cipollari meno trash, minacciando l’allontanamento. Nelle ultime ore però si sta parlando di un video pubblicato dall’ex dama Ida Platano su Instagram, che secondo molti potrebbe essere la nuova opinionista. “Mi capita ogni tanto, non spesso, forse giovedì capiterà qualcosa. Boh!” afferma Ida nel video che secondo i fan sarebbe allusivo alla data della prima registrazione della nuova stagione. “Adesso devo andare a fare due o tre cose, e poi e poi…” continua sibillina.

Qualora Ida dovesse essere la nuova opinionista, però, di chi potrebbe prendere il posto? Tina Cipollari dal suo canto durante l’estate ha assicurato la sua presenza nella nuova stagione di Uomini e Donne, ed ha anche affermato che manterrà il suo stile. Precaria invece la presenza di Gianni Sperti che proprio di recente ha fatto capire che non ha ancora avuto notizie sul suo futuro.