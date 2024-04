Uomini e Donne: chi è Mario Cusitore? Il corteggiatore era già famoso

Ad Uomini e Donne, Mario è stato al centro di diverse liti con Ida Platano. Il 44enne napoletano, però, non deve la sua fama solo ad Uomini e Donne: vediamo chi è Mario Cusitore e perchè era già famoso prima.

Come abbiamo detto poco sopra, Mario ha 44 anni ed arriva da Napoli. Fino al 2020 ha giocato a basket nel ruolo di guardia e proprio questa sua passione per lo sport lo porta a curare in maniera minuziosa il suo fisico, ed infatti si allena ogni giorno in palestra. Mario non si è mai sposato e non ha figli, ma non ha mai nascosto il desiderio di diventare padre.

Prima di entrare ad Uomini e Donne, Mario ha lavorato e lavora tutt’ora a Radio Kiss Kiss, nel programma di Pippo Pelo dove è protagonista delle sue gag. Gli ascoltatori lo conoscono come il “re delle pillole”, ma è innegabile che per gli spettatori del dating show ora è il corteggiatore di Ida Platano, che ha colpito per la sua gentilezza. Ce la farà? Lo vedremo solo nel corso delle prossime puntate.

