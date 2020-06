Uomini e Donne, si chiude con le scelte dei tronisti: da oggi ci sarà 'Daydreamer'

Nelle giornate di lunedì e martedì pomeriggio sono andate in onda le ultime due puntate del dating show "Uomini e Donne" di Maria de Filippi, che ha salutato il pubblico con le scelte dei tre tronisti che avevano iniziato il loro percorso in studio prima della pandemia: Giovanna Abate, Sara Shaimi e Carlo Pietropoli.

La puntata di lunedì pomeriggio è stata dedicata interamente alla scelta di Giovanna Abate, che abbiamo avuto modo di seguire nel suo trono anche durante il lockdown, quando il programma tv è andato in onda in versione digitale, e l'abbiamo ritrovata nella fase 2 alle prese con i litigi tra lei e Sammy e le parole romantiche ma concrete con Davide (alias Alchimista) e dopo aver eliminato Alessandro per mancanza di interesse concreto nei confronti del ragazzo.

Ma sebbene tra lei e Davide si fosse creato feeling fin dalla prima chat durante il loro corteggiamento virtuale, gli occhi non mentono e Giovanna, nonostante i loro conflitti, non ha potuto far altro che seguire le sue sensazione ed ha scelto il bel vocalist Sammy Hassan, in una puntata che ha lasciato col fiato sospeso fino alla fine, ma che ha emozionato molto i fan del dating show.

Nella puntata di martedì invece sono andate in onda le scelte degli altri due tronisti di questa edizione di Uomini e Donne: Sara e Carlo, però, diversamente da Giovanna, non hanno avuto modo di continuare le loro conoscenze, quindi c'è stata grande emozione nel rivedere i loro corteggiatori dopo tre mesi, inoltre hanno rischiato ancor più di ricevere un "No" dalla loro scelta.

Per Sara Shaimi la scelta è stata Sonny di Meo, corteggiatore col quale fin dall'inizio si era stabilita una certa chimica, anche se i due era fuoco e fiamme per ogni piccolo dettaglio. Così anche per Carlo Pietropoli, che ha scelto la bella Cecilia Zagarrigo, anche lei un tipo col quale ha avuto più di una discussione. Ma si sa, l'amore non è bello se non è litigarello, ed i protagonisti di questa stagione l'hanno dimostrato appieno, senza eccezioni.

Ma adesso che Uomini e Donne ha chiuso i battenti fino alla prossima stagione autunnale, cosa sostituirà il seguitissimo dating show di Canale 5? I sognatori più incalliti non saranno delusi dal cambio di palinsesto proposto dal Biscione: da oggi pomeriggio 10 giugno alle 14.45 andrà in onda "DayDreamer - Le ali del sogno", una fiction romantica con protagonista Can Yaman, bellissimo attore turco molto amato in Italia.

La storia ruota intorno alla protagonista Sanen Aydin, una giovane donna con dei grandi sogni per il suo futuro. La romantica Sanen inizia a lavorare un una grande azienda pubblicitaria dove incontra Can Divit, figlio del proprietario dell'azienda e spirito libero. La ragazza si innamorerà follemente di lui ma dovrà lottare contro incertezze e bugie.

Insomma, la Mediaset non lascia gli appassionati romanticoni senza la loro dose di storie d'amore nemmeno durante l'estate. Ma come finirà tra Gemma e Nicola? Intanto sappiamo che tra i due sono volate le prime scintille ed è stato scovato anche il profilo Tinder di Nicola Vivarelli. Vedremo dopo la pausa estiva cosa sarà successo.