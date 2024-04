Uomini e Donne: una giovane coppia sarebbe scoppiata! 'Lei oppressiva e gelosa'

A quanto pare, per una delle neo coppie uscite da Uomini e Donne sarebbe già arrivato il momento di dirsi addio. Ma di chi si tratta? Per ora nulla è stato ufficializzato e si tratta solo di ipotesi, ma la coppia nata nel dating show sarebbe scoppiata per gelosia! Ecco tutto ciò che sappiamo.

Secondo le indiscrezioni riportate da Amedeo Venza attraverso le sue Instagram stories, la coppia scoppiata sarebbe quella di Alessio Corvino e Lavinia Mauro! Come riportato dall’esperto di gossip, per ora i due ex volti di Uomini e Donne non vorrebbero comunicare la loro rottura. La coppia - che ha da poco festeggiato il primo anniversario insieme - si è astenuta dal commentare queste voci che circolano ormai da settimane, anche se appaiono sempre meno insieme sui social. Ma quale sarebbe la causa di questa presunta separazione?

Il motivo della rottura, sempre secondo Venza, sarebbe l’atteggiamento oppressivo e geloso di Lavinia. Ad alimentare questi pettegolezzi c’è il fatto che la coppia non si vede insieme ormai da un po’: l’ultimo scatto insieme risale a San Valentino. Inoltre, Venza ha dichiarato che oltre agli atteggiamenti possessivi, Lavinia sarebbe anche taccagna! Ovviamente queste sono solo supposizioni dal momento non sono arrivate conferme o smentite ufficiali da parte dei diretti interessati.

