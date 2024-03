Uomini e Donne: cosa accadrà nelle puntate che andranno in onda dal 2 al 5 aprile?

Uomini e Donne ritornerà in onda su Canale 5 da martedì 2 aprile. Alcune anticipazioni rivelano a che punto è il Trono Classico di Ida Platano. Cosa succederà, quindi, nelle prossime puntate del dating show di Maria de Filippi?

La lite furiosa tra Ida e Mario continua - anticipazioni Uomini e Donne 2-5 aprile

Nelle prossime puntate vedremo Ida in una nuova esterna con Pierpaolo e tutto andrà nel migliore dei modi. Successivamente, però, la dama bresciana sarà protagonista di un nuovo incontro con Mario fuori dagli studi Elios: questo incontro darà il via all’ennesima discussione tra i due. Tornati in studio, la Tronista ammetterà di essere delusa dal comportamento del corteggiatore, a sua detta poco interessato nei suoi confronti. Maria De Filippi, a quel punto, prenderà la parola per fare un discorso ai corteggiatori, facendo presente che Ida ha sofferto molto in passato e che adesso intende costruire qualcosa di serio con una persona di cui potersi fidare.

Intanto, Barbara deciderà di chiudere la frequentazione con un cavaliere del parterre arrivato per conoscerla. Anche tra Cristiano e Jesna le cose non andranno nel verso giusto e io due decideranno di interrompere definitivamente la conoscenza.

I dubbi di Tina Cipollari su Mario Cusitore

Nelle puntate precedenti Tina aveva aspramente criticato il comportamento di Mario: l’opinionista, alla luce della sua lunga esperienza in trasmissione, aveva bocciato il modo di fare del corteggiatore napoletano sostenendo che fosse presente nel parterre sotto per ottenere visibilità. Cipollari, quindi, continuerà a mettere in discussione l’interesse da parte di Mario nell’intraprendere una relazione seria e duratura.

