Uomini e Donne, cosa ne pensa Isa della scelta di ieri di Brando

In attesa di vedere cosa succederà nelle prossime puntate di Uomini e Donne, nella giornata di ieri abbiamo finalmente visto la scelta di Brando. Il tronista, dopo il rinvio della scorsa settimana, ha scelto Raffaella sulle note dei Modà e con i petali rossi che cadevano dal cielo, regalando agli spettatori una scena molto romantica.

Isa, di Isa e Chia, ha pubblicato sul popolare blog le sue opinioni su tale scelta, che sono sempre seguite dagli appassionati del dating show di Maria De Filippi. In merito alla scena in cui Brando si è alzato, si è tolto la giacca ed ha fatto alzare tutto il pubblico per ballare la canzone di Annalisa, Isa afferma che grazie a ciò “sono tornata a ricordarmi perchè questo programma è l’unico a farmi riuscire davvero a disconnettere il cervello e regalarmi quel trash così innocente e cringe che mi aspetto quando accendo Canale 5 alle 14:45”.

Isa però dice la sua sulla scelta ed osserva come anche durante le esterne di ieri fosse stato chiaro da subito che Brando non avrebbe scelto Beatriz, con delle frasi che sembravano a tutti gli effetti un saluto. La blogger ha apprezzato particolarmente il discorso di Brando a Beatriz e la reazione di quest’ultima, che ha ringraziato il tronista per essere sempre stato gentile con lei.

