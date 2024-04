Uomini e Donne: cosa succederà nella puntata di oggi 2 aprile!

Ad una settimana dalla scelta di Brando ad Uomini e Donne, e dopo le feste di Pasqua, torna il dating show di Maria De Filippi con la puntata di oggi. Vediamo cosa succederà nel primo episodio di Aprile.

La puntata a quanto pare vedrà come protagonista Gemma Galgani, la dama di Torino che aveva conosciuto il 51enne Marco, con cui però la frequentazione è durata ben poco dal momento che dopo un solo appuntamento Gemma ha deciso di chiudere il rapporto tra l’ira di Tina Cipollari. L’opinionista, infatti, è tornata a puntare i dito contro Gemma accusandola di aver fatto restare Marco in studio nonostante sapesse da subito di non avere alcun interesse nei suoi confronti. Come avvenuto anche in precedenza, questo dibattito scatena una vera e propria lite tra le due, ormai divenuta un appuntamento fisso durante le puntate.

A proposito di liti, si continuerà a parlare di Ida e Mario dopo che la tronista ha perso la pazienza in quanto convinta di non ricevere le giuste attenzioni da Cusitore il quale, dal suo canto, l’ha accusata di volerlo sempre mettere in discussione.

Tra i protagonisti di oggi ci sarà anche Daniele Paudice, che ha avviato una conoscenza con Gaia Gigli con cui è uscito più volte in esterna ma che è rimasta delusa dalla scelta di far tornare in studio Beatriz.

I Soprano, La serie completa 1-6 (Box 28 Dv) è uno dei più venduti oggi su