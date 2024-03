Uomini e Donne, delirio in studio: Gemma scarica subito un cavaliere

Si continua a parlare di Uomini e Donne, a poche ore dal blast di Maria De Filippi a Mario Cusitore. Protagonista della notizia di oggi è Gemma Galgani, la dama piemontese diventata un simbolo del programma.

La dama infatti ha deciso di chiudere subito la frequentazione con un giovane cavaliere, dopo appena un’uscita. Inutile dire che, come avvenuto anche in passato, tale atteggiamento ha suscitato le reazioni e le critiche della sua “rivale” Tina Cipollari, che ha accusato Gemma di girare troppo intorno al nocciolo della questione in quanto si era capito subito che non fosse interessata al cavaliere. Secondo Tina, infatti, Gemma non avrebbe dovuto uscire con il cavaliere visto che non le piaceva già al primo impatto.

Novità anche per il Trono classico, dove Ida ha riportato in esterna Mario dopo la sfuriata di qualche giorno fa. La tronista però è uscita anche con Pierpaolo, con cui sembra aver trovato la serenità. Il nuovo tronista Daniele invece ha portato in esterna una nuova corteggiatrice, facendo ingelosire Gaia che era già rimasta delusa per la decisione di richiamare Beatriz.

