Uomini e Donne: le emozioni di Brando, Beatriz e Raffaella poco prima della scelta

È tempo di scelte a Uomini e Donne: è arrivato finalmente il momento tanto atteso della decisione di Brando Ephrikian! Il tronista del trono classico del programma ideato da Maria De Filippi è pronto per fare la sua scelta, ma che aria tira dietro le quinte? Scopriamo insieme le emozioni di Brando, Beatriz e Raffaella!

I protagonisti di questa avventura dei sentimenti cominciata ad agosto, ma visibile al pubblico solo da settembre, si lasciano andare alle emozioni. Ecco le parole di Brando prima della scelta: “Sono un po’ agitato, quel tipo di agitazione normale, ma sono tranquillo. L’ultima volta non si doveva fare, non mi sembrava il momento giusto e non mi sentivo di scegliere” ha dichiarato il tronista, concludendo con “Oggi sicuramente è la fine di un bellissimo percorso che ho intrapreso alla fine di agosto che mi ha dato tanto e mi ha fatto crescere tanto anche a livello emotivo e personale. E si chiude oggi e, al contempo, se ne apre un altro, quello della vita quotidiana con una persona al mio fianco. Sono molto molto contento di questo”. Ma quali saranno i sentimenti delle due corteggiatrici?

Ecco i commenti di Beatriz e Raffaella poco prima della scelta: “Stanotte non ho dormito! Io e Brando abbiamo avuto un percorso fino alla fine un po’ altalenante. Sono ansiosa, agitata, ma sono anche speranzosa. Speriamo bene” ha affermato Beatriz. Mentre queste sono state le parole di Raffaella: “Sono molto emozionata e in ansia. Non mi piace pensare di essere io la scelta, non vorrei pensare in bene per poi rimanerci male. Preferisco pensare male in partenza, per poi finire bene”.

