Uomini e Donne: un'ex Tronista è diventata mamma per la seconda volta!

Mentre a Uomini e Donne continuano le discussioni che hanno addirittura spinto Ida Platano a pensare di abbandonare il Trono, un dolce evento ha coinvolto una ex corteggiatrice del dating show.

Un’amatissima ex corteggiatrice di Uomini e Donne è appena diventata mamma per la seconda volta: Silvia Raffaele! Ricordiamo Silvia per aver avuto un percorso altalenante all’interno del dating show: inizialmente era entrata nel programma come corteggiatrice di Fabio Colloricchio, ma al momento della scelta il Tronista aveva preferito Nicole. Successivamente ha avuto l’opportunità di diventare Tronista e ha avuto due corteggiatori in particolare: Rafael e Fabio.

Quando Fabio, però, decise di abbandonare il programma Silvia lo seguì a Lanciano nella speranza di poter chiarire, ma il corteggiatore scelse di non tornare in studio. A causa di questo, Silvia decise di abbandonare il Trono. Oggi, però, Silvia è felice accanto al suo compagno Andrea La Mantia, con il quale ha già avuto un bimbo di nome Lorenzo.

È proprio di oggi la notizia che la coppia ha avuto un altro maschietto! Come condiviso dal papà sui social, il piccolo si chiama Ludovico: La Mantia ha condiviso un dolcissimo scatto sui social che ritrae le mani del piccolo Ludovico in quelle di papà Andrea.

Su Trono Di Spade Stagione 8 (3 Blu Ray) è uno dei più venduti di oggi.