Uomini e Donne: ex Scelta rimuove il tatuaggio dedicato al Tronista! Ecco di chi si tratta

Un’ex corteggiatrice, nonché ex Scelta in uno dei Troni più amati e seguiti di Uomini e Donne ha deciso di rimuovere il tatuaggio fatto durante la loro lunga relazione. Ma chi è la ragazza in questione?

Stiamo parlando di Camilla Mangiapelo! Durante il Trono di Riccardo Gismondi, Camilla è riuscita a conquistare l’amore del Tronista: i due hanno cominciato la convivenza subito dopo la Scelta, ma qualcosa è andato storto e la loro relazione è giunta al termine. Questa relazione, però, ha lasciato qualche segno: la coppia aveva deciso di tatuarsi la frase ‘Hakuna Matata’ e se in un primo momento dopo la rottura Camilla aveva deciso di non cancellarlo, in questi giorni Mangiapelo ha dichiarato di volerlo rimuovere definitivamente.

A raccontarlo è stata lei stessa sui social: “Onestamente ho un po’ paura perché non mi sono mai sottoposta alla rimozione di un tatuaggio. Questo tatuaggio ormai lo conoscete, non è un segreto ma vorrei toglierlo da un po’ ormai. Non per qualcosa ma ogni volta che indosso una maglietta o un costume ce l’ho lì e lo vedo, e no”. In seguito a questo annuncio, Camilla ha risposto ad una fan che aveva espresso il suo pensiero contrario alla rimozione: “È diventata una macchia di inchiostro sul corpo che non rifarei, quindi se posso rimediare in qualche modo lo faccio volentieri. Non si tratta di non voler ricordare qualcosa o qualcuno, semplicemente non sono la persona di qualche anno fa e se potessi scegliere ora, non lo rifarei”.

