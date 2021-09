Uomini e Donne, Gemma Galgani: ecco quando lascerò il programma

Gemma Galgani è tra le protagoniste indiscusse del trono over di Uomini e Donne, ed in vista della nuova stagione del programma di Maria De Filippi si è concessa al settimana DiPiù dove ha parlato della sua esperienza nel programma, ma anche di ciò che intende fare.

La dama torinese ha spiegato che "il mio percorso è sempre stato vero. Non ho mai finto ed è tutto reale, sono sempre stata onesta. Mi sono innamorata pazzamente di Giorgio Manetti e Marco Firpo. Sono state due storie meravigliose, che però purtroppo sono finite. Ora mi auguro di trovare la persona giusta. In quel momento potrò andarmene via".

Proprio quest'ultima frase ha portato il settimanale a chiederle se intenda lasciare Uomini e Donne in futuro. A riguardo, la risposta di Gemma ha lasciato pochi spazi alle interpretazioni: "non ho mai pensato di lasciare Uomini e Donne. Voglio trovare l’amore. Solo allora lascerò. In quel momento potrò andare via serena". Insomma, Gemma è pronta a tornare più carica che mai alla ricerca dell'amore.

Sul suo rapporto con Tina Cipollari, invece, c'è poco spazio alle interpretazioni: "la pace con Tina Cipollari? Dubito che ci sarà mai. Però non capisco il motivo di tutto quell’astio nei miei confronti".

Lo scorso agosto sul web si erano sparse alcune indiscrezioni che volevano Gemma fuori da Uomini e Donne a causa di una sua presunta partecipazione a La Talpa.