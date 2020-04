Uomini e Donne, Gemma Galgani: 'Tina è ancora più spietata'

Chi segue Uomini e Donne lo sa: tra Gemma Galgani e Tina Cipollari non corre buon sangue. E questa rivalità tra le due donne non è stata fermata dallo stop alla versione tradizionale del programma tv annunciato con l'inizio della fase 1 nelle prime settimane di marzo.

Adesso che Uomini e Donne è trasmesso nel format virtuale con Gemma e Giovanna, le cose non sono poi tanto cambiate, anzi. L'impossibilità di vedersi negli studi Mediaset ha inasprito ancora di più la rivalità tra le due, e Tina dà sfogo ad ogni sua perplessità riguardo il percorso di Gemma.

Gemma ha confessato riguardo a Tina: "La cosa che mi ferisce di più è la sua lingua biforcuta. Non c’è arma più tagliante della parola", e secondo Gemma la Cipollari, più che un'opinionista sarebbe una disturbatrice. E dire che nemmeno il suo percorso è iniziato benissimo, visto l'addio di Algemiro, suo precedente corteggiatore che ha abbandonato la conoscenza iniziata già prima del lockdown.

Ma a fare compagnia a Gemma ci sono nuove conoscenze, e tra i misteriosi corteggiatori senza nome abbiamo Cuore di poeta, Occhi blu, e novità il 26enne Sirius, che ha attirato l'attenzione della sognante Gemma. E il parere di Tina non si è fatto attendere: "Probabilmente questo ragazzo è molto legato a sua nonna e cerca in una donna qualcosa di simile. Sarà contenta sua nonna per la compagnia!", commento che ha gelato e irritato la Galgani.

E non c'è molto da attendere per ritornare a vedere il Trono Classico e Over perché è stato reso noto che Uomini e Donne ritornerà nella fase 2 nella sua veste tradizionale negli studi del programma tv.