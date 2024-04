Uomini e Donne: Gemma scarica l'ennesimo corteggiatore! Interviene Maria De Filippi

La puntata di oggi 3 aprile di Uomini e Donne è cominciata col botto: dopo aver visto l’esterna tra Gemma e il neo corteggiatore Marco, la dama torinese ha deciso di interrompere la frequentazione col 51enne. Questa decisione ha scatenato l’ira degli opinionisti e, questa volta, anche Maria De Filippi è intervenuta!

In seguito all’esterna, la dama del parterre femminile si è seduta a centro studio di fronte a Marco: “Allora, noi ci siamo incontrati, abbiamo cercato un po’ di conoscerci. Io sono stata entusiasta per la sensazione di gioia che mi hai trasmesso, ma non ho trovato un punto di incontro nella nostra conversazione. Ho provato a dargli una possibilità ma non ho sentito quel trasporto, non è scattata la scintilla” ha dichiarato Gemma.

A questo punto, Tina Cipollari ha messo in dubbio la buona fede di Gemma, dichiarando che in realtà lei non fosse attratta fisicamente dal corteggiatore sin dall’inizio. Anche Gianni ha attaccato la dama torinese: “Non hai fatto altro che interrogarlo, gli hai detto tutto il tempo che era distratto. È la prima volta che mette piede in uno studio, ci sta che sia più in difficoltà. Ma tu Gemma che cosa cerchi? Secondo me tu sei vittima di te stessa, ultimamente non ti vedo propensa alla conoscenza, c’è qualcosa che non mi convince” ha tuonato l’opinionista.

Tra gli applausi del pubblico è intervenuta anche la padrona di casa: “Gemma, quello che stanno dicendo loro è che la conversazione dell’esterna è stata una conversazione normale per un primo incontro. Quindi se ammetti che effettivamente si tratta di mancata attrazione fisica è più facile da comprendere” ha dichiarato Maria De Filippi. Gemma ha congedato Marco che, però, è stato invitato a restare nel parterre maschile dalla presentatrice.

