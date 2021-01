Uomini e Donne, Gemma scaricata ancora una volta: Maurizio ha già un'altra

Nel corso delle ultime puntate di Uomini e Donne, Gemma Galgani ha ricevuto una nuova batosta. La 70 enne torinese è stata infatti scaricata dal suo partner Maurizio Guerci tra parole dure ed offese pesanti.

Già dall'ingresso in studio la donna appare cupa in volto e sedutasi al centro dello studio rivela quanto accaduto: "Ho passato il Capodanno da sola. Son scivolata nel vuoto della solitudine, non mi è mai successo, è stata una cosa insolita durante una telefonata si è alterato con epiteti sconsiderati, irripetibili. Ho conosciuto una parte di Maurizio mai vista. Mi ha confermato che il 26 dicembre quando ha staccato il telefono era con una signora e che in quel momento era più importante di me".

Maria allora sottolinea che l'uomo da sempre sembrava poco interessato: "Quando te gli hai detto che stavi andando da lui, ha chiamato la redazione per assicurarsi che non ti avessero dato l’indirizzo di casa. Forse non voleva che andassi e trovassi una casa vuota".

A questo punto interviene Tina Cipollari che sottolinea l'ingenuità di Gemma: "L’altra donna era più importante per BIP… Ti sei fidata di uno sconosciuto. Ti ha fatto la sorpresa per Capodanno: è scappato. Lui lo condanno perché è un uomo di me**a, ma la colpa è tutta tua. Ti basta un complimento per cascarci. Le solite emoSSSioni. Sei qui da 10 anni a prendere solo fregature".

Lo scorso settembre, Gemma aveva deciso di sottoporsi ad alcuni interventi chirurgia estetica per migliorare il proprio aspetto, subito dopo aveva detto addio al programma di Canale 5, salvo poi tornarvi nonostante le numerose critiche.