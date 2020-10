Uomini e Donne, Gianni Sperti fa un chiarimento sul suo presunto coming out

Dopo alcune dichiarazioni di Gianni Sperti, molti telespettatori di Uomini e Donne hanno supposto che il noto opinionista avesse fatto coming out ma, nella realtà dei fatti si è trattato semplicemente di un fraintendimento.

Facciamo un passo indietro. Nel corso di una delle ultime puntate del dating show condotto da Maria De Filippi, Gianni Sperti aveva detto: "Si è permessa di dirmi 'non sono come te che ti batte il cuore ogni cinque minuti', come se io fossi uno che se ne passa tanti ogni cinque minuti, quindi è un’offesa molto pesante".

Quel "se ne passa tanti", aveva spinto molti a pensare ad un possibile coming out, declinando di proposito al maschile quel pronome proprio per indicare la sua propensione verso individui dello stesso sesso. Nella realtà dei fatti, ormai da anni sul web si dibatte su una presunta omosessualità dell'ex marito di Paola Barale ma, fino a questo momento non erano mai giunte prove a sostegno di questa tesi.

Per spazzare via qualsiasi dubbio, nelle scorse ore è intervenuto proprio Gianni Sperti che ha detto: "Quella frase era rivolta agli amori in generale. Non c'è stato alcun coming out. Comunque, ribadisco, non capisco perché l’outing in generale faccia tutto questo rumore mediatico, ancora oggi, nel 2020 e perché il gay deve dichiarare di essere gay e all’etero non viene chiesto. Appare ancor di più una discriminazione. Poi, se viene fatto spontaneamente, per sentirsi meglio con sé stessi, ben venga. Io rispetto le persone per quello che sono senza chiedermi con chi vanno a letto".

Intanto Gemma Galgani continua a far parlare di se ad Uomini e Donne. Molto clamore è stato infatti suscito dal suo lifting che le ha procurato pesanti attacchi da parte di Tina Cipollari.