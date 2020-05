Uomini e Donne, Giovanna Abate accusa Sammy: 'Finto interesse da parte tua'

E' ripartito il dating show "Uomini e Donne", con le storie d'amore dei tronisti e dei corteggiatori, come avevamo annunciato tempo fa. Giovanna Abate, tronista del Trono Classico, è tornata a vedere i suoi corteggiatori, sia quelli vecchi che quelli nuovi conosciuti nella versione virtuale del programma tv.

Con la ripartenza negli studi Mediaset, a riprendere, per Giovanna, sono stati anche i litigi con i suoi pretendenti: l'ultimo, avvenuto oggi pomeriggio, è stato il confronto con il corteggiatore Sammy, conosciuto già prima del lockdown che ha sospeso temporaneamente il programma di Maria de Filippi.

I due si sono collegati virtualmente, poichè Sammy non ha potuto raggiungere Giovanna a Roma, ed hanno avuto un'accesa discussione in collegamento durante la puntata, dopo che la tronista aveva visualizzato un video messaggio del corteggiatore in cui faceva riferimento al suo disappunto sull'interesse mostrato da Giovanna per i nuovi misteriosi arrivati (in particolar modo faceva riferimento all'Alchimista, l'uomo senza volto da cui Giovanna è incredibilmente affascinata).

Sammy spiega a Giovanna che "Ti sei rivelata una donna infattibile e insensibile. Ti lascio al tuo amore virtuale: hai perso un’opportunità", parole che hanno infastidito la tronista a tal punto che non ci ha visto più ed ha accusato il suo corteggiatore di stare fingendo il suo interesse verso di lei. Ma nonostante questo, Giovanna Abate ribadisce che il suo interesse verso Sammy è reale, altrimenti non starebbe a cercare un confronto con lui, e conclude chiedendogli un confronto faccia a faccia, ed il corteggiatore accetta rimandando la discussione quando si vedranno nelle prossime puntate del programma TV.

E con il ritorno di Uomini e Donne, sono tornati anche i protagonisti del Trono Over, con qualche novità: scopriamo chi è Alessandro N., nuovo corteggiatore di Uomini e Donne.