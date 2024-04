Uomini e Donne: tra Ida e Mario volano frecciatine sui social! Ecco cosa sappiamo

Continuano gli alti e bassi tra Ida Platano e Mario Cusitore: la Tronista e il corteggiatore stanno proseguendo la frequentazione turbolenta a Uomini e Donne. A quanto pare, alcuni utenti stanno ipotizzando che tra Ida e Mario sia avvenuta l’ennesima discussione in esterna. Ecco cosa è emerso!

Considerate le diverse liti che li hanno visti protagonisti, le ultime storie Instagram pubblicate dalla Tronista e dal corteggiatore napoletano hanno spinto i follower a credere che i due abbiano nuovamente discusso. Nelle ultime ore, Ida ha infatti condiviso la foto di un portacenere su cui appare la scritta “Mi sono rotto il ca**o”.

Dal canto suo, Mario ha pubblicato un messaggio in cui ha rivendicato la genuinità delle sue azioni: “Che sia giusto o sbagliato, ho scelto io di seguire quello che mi dice l’istinto e non ascoltare ciò che mi viene detto dagli altri. Ho scelto io di non essere seguito più in terapie o altro che comunque mi hanno lasciato qualcosa, e come sempre scelgo io per me ora e sempre… Una vecchia amica mi diceva ‘Rall a pensà e mai a capì’ che la gente ti vuole vedere bene ma mai meglio di loro”. Se queste frecciatine siano o meno correlate, lo scopriremo solo nelle prossime puntate di Uomini e Donne.

