Uomini e Donne: Ida Platano abbandona il Trono? I messaggi social che preoccupano i fan!

Non c’è pace per il Trono di Ida Platano: uno dei volti più amati e conosciuti di Uomini e Donne sta continuando, con molte difficoltà, le frequentazioni con Mario Cusitore e Pierpaolo Siano. Ma ecco che spunta l’ipotesi peggiore: la Dama bresciana è arrivata al punto di voler lasciare (di nuovo) il Trono?

Quello dell’abbandono del Trono Classico da parte di Ida Platano è un dubbio che aleggia ormai da qualche settimana: la Dama bresciana, infatti, è stata protagonista di accese discussioni con Mario Cusitore e Pierpaolo Siano che l’hanno spinta, in una delle puntate, a dichiarare di voler abbandonare il programma. A sedare gli animi ci aveva pensato Maria De Filippi e la situazione sembrava essere rientrata.

Da quanto traspare dalle anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e Donne, una nuova segnalazione potrebbe far seriamente vacillare il Trono di Ida Platano. A rinforzare le tesi del web sono state alcune frasi criptiche pubblicate dalla Tronista stessa: in un post del profilo ufficiale di Ida, vediamo la Tronista seguita dalle telecamere di Uomini e Donne. Il volto è serio, quasi arrabbiato, ma ad aver attirato l’attenzione è la didascalia della foto: “Non è importante la meta, ma il cammino”. La frase ha allarmato i fan della Dama bresciana che hanno ritrovato in quelle parole la possibilità che Ida non arrivi ad una Scelta a fine percorso. Opportunità che Maria De Filippi ha più volte confermato alla Tronista nel caso in cui quest’ultima non riuscisse a fidarsi dei suoi Corteggiatori. Quale sarà l’esito di questo lungo e travagliato Trono? Lo scopriremo solo nelle prossime puntate di Uomini e Donne, ma intanto, qui sotto trovate il post in questione.

