Uomini e Donne, Ida Platano e Riccardo Guarnieri in crisi dopo la quarantena?

Ida e Riccardo, una delle coppie più famose del Trono Over di Uomini e Donne, hanno lasciato tempo fa il programma di Maria de Filippi per viversi finalmente il loro amore, dopo lunghe attese e corteggiamenti infiniti.

I due, che hanno passato la quarantena insieme, ora si sarebbero separati, e subito si è insinuato il rumors di un'eventuale allontanamento della coppia. Ma cosa è successo davvero? Ida e Riccardo sono in crisi?

Due mesi fa, quando è esplosa l'emergenza sanitaria, Riccardo ha preferito rimanere a Brescia, vicino ad Ida, piuttosto che tornare in Puglia, dove vive. In queste settimane hanno condiviso la vita quotidiana e Riccardo ha conosciuto anche meglio il figlio di Ida.

E' proprio lui a smentire le voci che vedono nel gesto compiuto alla fine del lockdown un sentore di divisione tra i due ex partecipanti a Uomini e Donne. Riccardo Guarnieri infatti è dovuto tornare a Taranto per esigenze famigliari e non per staccarsi dalla sua compagna, motivo che ha dato ai suoi followers sui social.

Nelle ultime puntate del dating show condotto da Maria de Filippi, oltre a sapere che "Uomini e Donne" è tornato nella sua versione tradizionale, abbiamo già avuto modo di vedere le sfuriate di Giovanna verso i suoi corteggiatori e di conoscere un nuovo corteggiatore del Trono Over.