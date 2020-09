Uomini e Donne imbattibile, Serena Bortone deve inchinarsi a Maria De Filippi

Serena Bortone dopo gli anni trascorsi su Rai 3 con Agorà nei giorni scorsi è approdata su Rai 1 con Oggi è un altro giorno, programma pomeridiano che però non sembra convincere particolarmente il pubblico che più volte gli ha preferito Uomini e Donne.

Insomma Maria De Filippi si conferma ancora una volta regina incontrastata del pomeriggio televisivo realizzando ascolti da paura. Il suo storico programma ha infatti raggiunto picchi del 22% di share mentre quello della Bortone si è attestato intorno al 10%. In riferimento a questa abissale differenza di ascolti la conduttrice non ha potuto fare altro che ammettere la superiorità della collega di Canale 5 rivelando però tutta la sua positività per il futuro:

"Mi inchino a tutto ciò che televisivamente funziona. E sono serena: abbiamo una formula che ci convince e spero che il pubblico ci premi". Intervistata da Tele Più ha poi aggiunto: "Di puntata in puntata, come si fa in un programma quotidiano, aggiusteremo il tiro se necessario".

Serena Bortone ha poi spiegato le ragioni che l'hanno spinta a scegliere il titolo Oggi è un altro giorno per il suo programma, chiaramente ispirato alla celeberrima frase di Rossella O'Hara in Via col Vento:"Mi piace l'idea di non perdersi d’animo di fronte alle difficoltà. Io sono fatta così, cerco sempre di ottenere quello che mi metto in testa".

Nei prossimi giorni prenderà il via su Canale 5 anche il Grande Fratello Vip. Si preannuncia un autunno televisivo molto pieno.