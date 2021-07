Uomini e Donne, importante novità per il trono della prossima stagione

La nuova stagione di Uomini e Donne a quanto pare sarà caratterizzata da un'importante novità. Il programma di Maria De Filippi, che tornerà in onda alle 14:45 ogni pomeriggio su Canale 5 a partire da Settembre, vedrà il debutto sul trono della prima donna transgender.

A pubblicare l'anticipazione il sito web Dagospia, secondo cui la tronista "era un uomo, ora è una donna: sarà la nuova tronista di Uomini e Donne".

Sull'identità c'è il massimo riserbo, ma le indiscrezioni trapelate riferiscono che la scelta di Maria De Filippi ha concluso il suo periodo di transizione ed ora fa la commessa. Da Settembre andrà a comporre la rosa di tronisti della stagione 2021/22 del programma TV, che sarà composta da tronisti over e tronisti classici.

Per il programma non si tratta di una novità assoluto dal momento che qualche anno fa aveva proposto il primo trono gay concluso con la coppia Claudio Sona - Mario Serpa, e questa nuova apertura dimostra ancora una volta come Maria De Filippi sia pronta ad abbracciare tematiche che spesso sono divisive.

La scorsa stagione di Uomini e Donne è stata ovviamente costellata dai litigi tra Tina Cipollari e Gemma, ma ad inizio anno c'è stata anche una rissa tra Maurizio e Biagio.