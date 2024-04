Uomini e Donne: la prima intervista di Beatriz dopo la non scelta di Brando!

Qualche giorno fa, Beatriz è tornata sui social dopo la non scelta di Brando ad Uomini e Donne. La corteggiatrice, in un’intervista rilasciata al magazine del dating show di Maria De Filippi, ha parlato della sua esperienza nel programma ed a sorpresa ha ringraziato Tina Cipollari, nonostante gli scontri in studio.

Beatriz infatti ha ringraziato l’opinionista ed ammesso che si è trovata “di fronte una donna con il carattere forte come il mio in realtà mi ha migliorata come persona. Ho sviluppato una grande pazienza che non sapevo di avere. Il nostro “nemico” è il nostro insegnante proprio perché aiuta a stimolare la virtù della pazienza e quindi a migliorare”. Parole che suonano come un fulmine a ciel sereno, in quanto in TV il rapporto tra le due non è mai stato idilliaco.

La corteggiatrice nel corso dell’intervista ha anche spiegato di non avere alcun rimpianto e che rifarebbe il suo percorso pari pari, facendo le stesse scelte che, purtroppo per lei, non hanno portato Brando a sceglierla per uscire dal programma.

Nel frattempo sui social molti fan chiedono un suono ritorno ad Uomini e Donne già a settembre, dopo aver superato la delusione per la non scelta di Brando. A riguardo però non sono arrivati molti commenti o indiscrezioni che lo confermino, e come sempre vi aggiorneremo appena arriveranno ulteriori dettagli.

