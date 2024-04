Uomini e Donne: Lavinia e Alessio si sono lasciati? Cosa emerge a un anno dalla scelta!

Esattamente un anno fa abbiamo assistito alla scelta di Lavinia Mauro: la Tronista decise di lasciare Uomini e Donne insieme ad Alessio Corvino. Da quel momento i due hanno dato ufficialmente il via alla loro storia d’amore, ma stando alle ultime indiscrezioni, Mauro e Corvino potrebbero essersi lasciati. Ecco tutto ciò che sappiamo!

I due ex volti del dating show di Maria De Filippi avrebbero smesso di mostrarsi insieme, alimentando l’aria di crisi che li vedrebbe coinvolti. Ma c’è di più: in questi giorni, la coppia avrebbe dovuto festeggiare il loro primo anniversario ma dai social non è arrivato nessun post celebrativo. In più, come ha fatto notare qualcuno, anche la domenica di Pasqua i due non erano insieme.

Attualmente i diretti interessati non sono ancora intervenuti per confermare o smentire queste chiacchiere da corridoio sulla loro presunta rottura, ma non è da escludersi che nei prossimi giorni Lavinia e Alessio possano fare chiarezza sul caso. Qualche mese fa, intanto, la coppia aveva parlato della possibilità di partecipare a Temptation Island: “Se non ci fosse realmente un motivo non riuscirei ad andare. Mi piace guardarlo, ma farei fatica a vedere il mio ragazzo dall’altra parte. Non si tratta di fiducia, non mi ci vedo” ha dichiarato la ex Tronista. Questo silenzio potrebbe significare che vedremo la coppia nel nuovo viaggio dei sentimenti?

