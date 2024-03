Uomini e Donne: lite furiosa in studio tra Ida e Mario. Ecco cosa è successo!

Durante la puntata di oggi 29 marzo c’è stata un’accesa lite tra Ida Platano e Mario Cusitore. Ad intervenire nella discussione sono stati sia gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, sia alcuni componenti del parterre femminile. Ecco cosa è successo nel dettaglio e le parole dei protagonisti.

A centro studio arriva il momento di Ida Platano. Dopo aver visto l’esterna con Mario, in cui Ida chiede al corteggiatore il motivo dei suoi comportamenti avversi nei suoi confronti, lui risponde così: “Io volevo eliminarmi. Non riesco a vedere una donna che mi piace inseguire un altro uomo. Anch’io metto in dubbio il tuo interesse”. A questo punto Ida sembra essere agguerrita a far valere le sue ragioni:”Mi sono stancata. Non vedo niente da parte tua. Le tue tarantelle mi hanno stancata. Sono stufa. Voglio un uomo vero accanto a me” ha dichiarato la dama bresciana.

Ormai inarrestabile, Ida prosegue accusando Mario di essere arrogante: “Sei sbruffone e arrogante. Io non voglio fare niente più”. Arriva subito la risposta del cavaliere: “Neanch’io voglio fare più niente. Hai dato valore alle cose che ho fatto per te?”. In seguito a questa ultima affermazione anche Tina Cipollari decide di intervenire: “Senti Mario, la tua credibilità è ormai pari a zero, a zero!”.

La dama prosegue dichiarando: “Io dovrei dedicare il mio tempo ad un uomo che non ha tempo per me? Non ho fiducia! Invece di stare con me, hai sempre scelto di andartene. Prenditi le tue responsabilità. Che uomo ho di fronte? Nemmeno mio figlio a 13 anni scrive messaggi come quelli che mi mandi tu”. Mario cerca di giustificarsi ribadendo che Ida in realtà ha sempre inseguito Pierpaolo, parole che spingono anche Gianni Sperti ad intervenire: “Mario vuole far passare il messaggio che Ida non è interessata a lui, quando l’hanno capito anche i muri che le piace” lodando, invece, l’esterna tra Ida e Pierpaolo. La Tronista, quindi, decide di ballare con Pierpaolo.

