Uomini e Donne: nuova lite in studio tra Ida e Mario. Interviene Maria De Filippi

Durante la puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi 2 aprile, un nuovo scontro ha infiammato il centro studio del dating show condotto da Maria De Filippi. Quest’ultima è stata costretta ad intervenire per cercare di sedare l’ennesima lite scoppiata tra Ida Platano e Mario Cusitore. Ecco le parole dei protagonisti!

Al rifiuto di Ida di ballare col corteggiatore, Mario dichiara di voler lasciare il programma: “Maria, io ufficialmente non la voglio più corteggiare”. La risposta della dama bresciana non ha tardato ad arrivare: “Io ti ho detto non ballo ma sono disposta a parlare, la tua è solo l’ennesima scusa!”.

A cercare di far ragionare il cavaliere napoletano è arrivata Maria De Filippi che ha dichiarato: “Mario aspetta un attimo. Quando lei dice che le tue sono scuse è in assoluta buonafede e coerenza con quello che pensa. Quando lei ti fa il regalo di compleanno, lei ha chiamato sua nonna di 89 anni e le ha fatto fare un video per te con tanto di rossetto, tutta pettinata per farti gli auguri. Quindi, quando tu il giorno del compleanno poi prendi e vai via dal camerino, lei arriva oggi arrabbiata e delusa, in dubbio di quanto a te Mario interessi di lei, perché presume che quando tu te ne vai è perché hai altro da fare”.

A questo punto Mario ha tentato di spiegare le sue ragioni dichiarando che il fatto che la Tronista non voglia più avere un contatto fisico con lui, continui a ferirlo profondamente. La conduttrice è tornata ad intervenire sull’argomento: “Quando lei è venuta in camerino e chiede di vederti le viene detto che tu vuoi andare via e, per l’ennesima volta, lei mette in discussione il tuo interesse nei suoi confronti. Pierpaolo ha sempre organizzato le esterne, non è lei che va a cercare lui. Semplicemente se è lui ad organizzare le cose, Ida si fida di più e ha più conferma dell’interesse di Pierpaolo nei suoi confronti”. La discussione tra Ida e Mario continua finché, ad un certo punto, la Tronista ha invitato inaspettatamente il corteggiatore in un ballo, nella speranza di appianare le divergente delle ultime puntate.

