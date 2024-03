Uomini e Donne, lite in studio tra Ida Platano e i suoi corteggiatori: cos'è successo?

Dopo il delirio ad Uomini e Donne per la decisione di Gemma Galgani, nello studio del dating show di Maria De Filippi scatta un’altra lita. Questa volta, la protagonista è Ida Platano ed i suoi corteggiatori, a causa di un profumo.

La tronista infatti nella puntata del 20 Marzo 2024 ha litigato sia con Mario che Pierpaolo, entrambi suoi corteggiatori, a causa di un profumo che l’avrebbe turbata.

Ida infatti ha regalato un profumo a Pierpaolo, ma quest’ultimo l’ha accusata di averle dato lo stesso profumo che utilizza Mario, ovvero l’altro suo corteggiatore. Una reazione che ha scatenato l’ira di Ida, che offesa da tale insinuazione ha salutato Pierpaolo prima della fine dell’esterna. La lite però continua anche con Mario, che viene accusato di aver detto una bugia, in quanto quest’ultimo le aveva confessato di utilizzare lo stesso profumo utilizzato da Pierpaolo: secondo Ida questa è stata una strategia per far litigare i due.

Secondo Gianni Sperti, “tutti e due hanno avuto delle reazioni da bambini dell’asilo”, mentre Tina Cipollari afferma ha affermato “Mario ha la capacità di rigirare il tutto per avere ragione”. Daniele, il terzo corteggiatore di Ida, entra in gioco e le chiede se ha senso essere ancora presente li visto che lei dedica attenzioni solo agli altri due: la tronista a questo punto decide di eliminarlo. "Succede sempre così si lamentano e poi scelgono i mascalzoni. Ida non ti lamentare, sei tu che fai scelte sbagliate nella tua vita, come hai già fatto in sbagliato" è il commento laconico di Tina.

