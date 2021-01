Uomini e Donne: Maria De Filippi richiama Armando per una frase sessista

Alta tensione negli studi di Uomini e Donne durante la puntata andata in onda nel pomeriggio di ieri. A scatenare la reazione di Maria De Filippi una frase pronunciata da Armando, che ha descritto in maniera criptica Nicole.

"Risulta debole, ma non in quanto sesso inferiore all'uomo" ha affermato Armando, che è stato immediatamente stoppato da Maria De Filippi, per permettergli di chiarire meglio la sua posizione.

"Chi te l'ha detto che è inferiore, lo stai dicendo tu?" ha risposto la De Filippi, che ha chiesto al corteggiatore campano di spiegarsi meglio. "Nicole ha quel lato femminile che, secondo me, è importantissimo in una donna", ha ribattuto Armando, che però secondo Maria "per come lo hai detto prima sembrava che la donna fosse inferiore all'uomo".

"Mi ha fatto capire che la figura di un uomo accanto a una donna è molto importante e questo mi porta a darle protezione, ad abbracciarla e a cercare di capirla. Volevo dire questo" ha concluso il cavaliere, onde evitare altre polemiche.

Nel frattempo, sono continuati anche ieri gli attacchi di Tina Cipollari ai danni di Gemma Galgani, nuovamente finita sotto mira per la sua relazione naufragata che, come avvenuto anche in precedenza, ha scatenato le reazioni divertite dell'opinionista del programma. Uomini e Donne va in onda ogni pomeriggio su Canale 5.