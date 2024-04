Uomini e Donne: Mario Cusitore si dichiara a Ida Platano! 'Mi sono innamorato di te'

Una dichiarazione che ha colto tutti di sorpresa quella di Mario Cusitore: nel corso della puntata di Uomini e Donne di oggi 18 aprile, il corteggiatore napoletano ha confessato i suoi sentimenti per Ida Platano! Ecco quello che ha dichiarato Cusitore.

Come preannunciato nelle anticipazioni di Uomini e Donne di oggi 18 aprile, dopo l’accesa discussione tra Mario Cusitore e Ida Platano, il Cavaliere napoletano aveva lasciato lo studio intenzionato ad abbandonare il corteggiamento della Dama bresciana. A quel punto, Ida ha raggiunto Mario fuori dagli studi e ha cercato di far tornare il sereno tra loro, ma con scarsi risultati, o almeno così sembrava: “Non vuole più corteggiarmi, se n’è andato” ha dichiarato Ida. La Tronista è stata quasi subito smentita da Maria De Filippi: “Mi dicono che invece è rientrato in studio, sbaglio?”.

Così Mario Cusitore è rientrato in studio e ha chiesto alla conduttrice due sedute, una per lui e una per Ida: “Tu ti sei mai fidata davvero di me? Secondo me tu stai facendo il percorso da un lato e io dall’altro. Ti sei mai chiesta perché perdo la testa quando vedo determinate cose? Che ti ho detto prima guardandoti negli occhi? Che non volevo essere più il tuo corteggiatore, giusto? E ora guardandoti negli occhi ti dico che io mi sono innamorato di te” ha dichiarato Mario.

Dopo un primo applauso iniziale, e un ballo, praticamente tutti in studio hanno messo in dubbio la spontaneità e la veridicità delle parole del corteggiatore napoletano. Tra gli attacchi di Tina Cipollari, Barbara del parterre Over e Gianni Sperti, che hanno affermato quanto la frase pronunciata da Cusitore sia esagerata ed ingiustificata (visto che tra i due non è mai scattato nemmeno un bacio), anche Pierpaolo Siano ha voluto far capire con una battuta quanto tutto risulti, a suo parere, fuori luogo. Guardando Maria De Filippi negli occhi ha dichiarato: “Maria, ti posso dire una cosa? Mi sono innamorato di te” suscitando ilarità in tutto lo studio.

