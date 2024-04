Uomini e Donne: Mario e Ida contro Pierpaolo! Stremata, la Tronista ne ha per tutti!

Scontri accesi quelli nella puntata di Uomini e Donne di oggi 22 aprile: a quanto pare Ida Platano è arrivata al limite. La Tronista ha messo in chiaro il suo pensiero su entrambi i corteggiatori, ma una lite in particolare ha scosso i precari equilibri di questo Trono. Ecco tutto quello che è successo.

Nel corso della puntata di Uomini e Donne di oggi abbiamo potuto assistere ad entrambe le esterne di Ida con i suoi corteggiatori: dopo aver visto l’esterna della Tronista con Mario, a centro studio Ida Platano ha confessato: “Ero trattenuta, soprattutto per la tua dichiarazione della scorsa puntata. Tu dici di essere innamorato di me, ma io non lo sento. Non mi è arrivato”. Subito dopo, a fare il suo ingresso è stato Pierpaolo.

Durante l’esterna tra Ida e Pierpaolo, il Corteggiatore ha dichiarato: “Questa settimana ti ho pensato tanto e ho immaginato la nostra vita fuori da qui” ha dichiarato il cavaliere non perdendo, però, occasione di punzecchiare Mario sia in esterna che in studio: “Quando una persona nella vita dice delle parole deve darci anche un peso, tu sei una donna molto matura, ma dire delle parole così, tanto per conquistarti…”, ma Mario ha subito replicato: ”Ma tu lo sai che sei proprio scemo? Hai sprecato un’esterna e il centro studio per parlare di me. Ida ma tu veramente vuoi un uomo così?”.

A quel punto, Ida è intervenuta, rivolgendosi prima a Pierpaolo e poi a Maria De Filippi: “Parla di me, di noi, se mi pensi seriamente e se pensi a noi fuori, non parlare di Mario” ha dichiarato la Dama, concludendo con “Maria io te lo devo dire, io penso a loro a casa e sbotto da sola. Non vedo molto interesse da parte di entrambi. Quello che mi deve arrivare deve farmi scoppiare d’amore” decidendo di non ballare con Pierpaolo. Come si concluderà il Trono travagliato di Ida Platano? Intanto, qui sotto trovare i momenti salienti di questi accesi diverbi.

