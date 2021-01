Uomini e Donne: Maurizio e Biagio vicini alla rissa ad inizio puntata

Inizio puntata bollente per Uomini e Donne. Nell'ultimo appuntamento del programma di Maria De Filippi, infatti, si è sfiorata la rissa tra Maurizio Guerci e Biagio, i due cavalieri del trono over che anche in passato non hanno mai nascosto la loro antipatia reciproca.

I toni si sono accesi e Gemma si è trovata intrappolata tra due fuochi proprio nel giorno del suo compleanno. La dama torinese però non ha nascosto la sua delusione ed ha continuato ad affermare che secondo lei Maurizio provi ancora qualcosa per lei.

Gemma ha inoltre affermato che secondo le sue informazioni Maurizio sarebbe fidanzato fuori dallo studio di Uomini e Donne, e la relazione tra il corteggiatore e questa presunta donna sarebbe iniziata durante le festività, provocando l'allontanamento tra i due. Gianni Sperti pur non confermando ha affermato che anche lui trova quanto meno strano il comportamento di Maurizio, mentre Tina come al solito ha dato torto a Gemma affermando che secondo lei Maurizio sarebbe uscito con la 71enne solo per questioni di popolarità.

La Cipollari ha anche insinuato che secondo lei Maurizio non ha mai provato attrazione per Gemma, che però controbatte affermando che ha controllato che Maurizio non avesse assunto la pillola blu per simulare interesse nei suoi confronti.

Gemma è stata allontanata da Maurizio qualche giorno fa, ed è caduta nuovamente nello sconforto.