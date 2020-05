Uomini e Donne, Nicola preferisce Gemma ad Alessia: Valentina lascia lo studio

La puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, lunedì 18 maggio, è stata protagonista di diversi colpi di scena: Nicola Vivarelli, il giovane corteggiatore che si fa chiamare Sirius, ha mandato via Alessia per fare un nuovo ballo con Gemma Galgani. Pochi minuti dopo, inoltre, Valentina Autiero ha lasciato lo studio in lacrime.

Il programma condotto da Maria De Filippi tornerà in onda domani, martedì 19 maggio, alle ore 14.45. Durante il nuovo episodio assisteremo all'arrivo di due nuovi cavalieri: Vito, 38 anni, intenzionato a conoscere Roberta di Padua; e Massimiliano, 48enne le cui intenzioni sono ancora avvolte nel mistero.

Le immagini pubblicate in anteprima da Witty Tv anticipano anche un nuovo scenario: Nicola Vivarelli ripreso di spalle dalle telecamere. Dopo Valentina, sarà lui a lasciare improvvisamente gli studi di Canale 5? Per saperlo non ci resta che attendere la messa in onda del nuovo episodio, durante il quale assisteremo anche ad un importante ritorno come quello di Veronica Ursida e del nuovo corteggiatore Angelo.

Per altre notizie su Uomini e Donne, vi lasciamo al recente commento di Sossio Aruta su Gemma e alla nuova accusa contro Nicola Vivarelli da parte di una sua ex fiamma, che ha raccontato di essere stata lasciata esclusivamente per una questione anagrafica.