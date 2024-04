Uomini e Donne: Pierpaolo sorprende Ida nel suo salone! Ecco cosa è successo

Durante la puntata di oggi di Uomini e Donne a sedersi a centro studio è stata Ida Platano insieme ai suoi corteggiatori Pierpaolo e Mario. Dopo la strigliata a Pierpaolo da parte di Maria De Filippi, a quanto pare il corteggiatore ha sorpreso tutti con un gesto inaspettato! Ecco cosa è successo.

Dopo aver sorpreso Ida sotto casa, Pierpaolo è rimasto inaspettatamente anche il giorno successivo per poter raggiungere la Tronista al suo negozio di Brescia. Il corteggiatore napoletano ha stupito Ida presentandosi nel suo salone: “Buondì, ho portato la colazione, come stai?” ha dichiarato Pierpaolo facendo il suo ingresso. Ida, dal canto suo, era visibilmente emozionata: “Sono un po’ agitata, non me lo aspettavo. Ti posso offrire un caffè?”.

A questo punto, il corteggiatore ha invitato la Tronista a prendersi qualche minuto per poter stare insieme: “Non potevo andar via senza passare da te” ha affermato Pierpaolo, suscitando grande emozione nella dama bresciana: “Mi sono emozionata lo sai? Non me lo aspettavo proprio“. Il corteggiatore napoletano ha poi proseguito dichiarando: “Non ti ho mai vista in difficoltà come oggi. Di solito non sei mai in imbarazzo. Però ti vedo molto più sorridente questa mattina”. Pierpaolo, quindi, ha abbracciato Ida: “Ti aspetto domenica, mi raccomando, non mi deludere. Ma lo so che non mi deluderai”. Tra abbracci e sguardi sognanti, il corteggiatore ha tentato di baciare la Tronista che, imbarazzata, ha scelto teneramente di evitare il contatto più intimo. Come finirà tra i due? Lo scopriremo solo nelle prossime puntate di Uomini e Donne.

HOUSE OF THE DRAGON STAGIONE 1 (BS) è uno dei più venduti oggi su