Uomini e Donne: prime foto e dichiarazioni di Brando e Raffaella dopo la scelta!

Durante la puntata del 26 marzo, Brando ha finalmente fatto la sua scelta. Il giovane Tronista ha deciso di lasciare il programma con Raffaella! Ecco la prima foto della coppia pubblicata sul profilo Twitter di Uomini e Donne e scattata durante la prima serata insieme.

È iniziata ufficialmente la storia d’amore tra Brando e Raffaella. In seguito alla scelta effettuata dal Tronista andata in onda martedì 26 marzo, la neo coppia si concede del tempo insieme dopo oltre 5 mesi d’attesa. Continuano, inoltre, le sorprese per la ex corteggiatrice anche dopo la scelta. Brando la invita a guardare un filmato in cui lui le comunica ciò che prova per lei. “Tu per me sei comprensione perché mi hai sempre capito, per me sei casa” dichiara il giovane, menzionando anche l’esterna fatta a Napoli: “Lì per me è scoccata la scintilla”.



Dopo questa dichiarazione d’amore, Raffaella si lascia andare dichiarando: “Mi sono frenata con te durante il percorso a Uomini e Donne. Mi sono innamorata di te”. Nelle ultime ore, inoltre, per la gioia dei fan è apparsa sul profilo ufficiale di Uomini e Donne la prima foto di Brando e Raffaella come coppia. Non possiamo far altro che augurare lunga vita a questa relazione. Ma chi sarà il prossimo o la prossima Tronista?

