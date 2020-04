Uomini e Donne e gli altri programmi in TV durante la Fase 2

Si torna un po' alla normalità anche nel mondo della televisione in questa nuova Fase 2 che ci attende a partire dal 4 maggio. Da questa data in avanti, ritorneranno alcuni dei programmi tv che si erano momentaneamente interrotti a causa del Coronavirus, e che ora potranno tornare alle programmazioni tradizionali.

Riprendono il via il trono Classico e Over di Uomini e Donne, che come avevamo già discusso sta andando in onda in versione digitale con Gemma e Giovanna proprio in queste settimane.

Ritornano quindi le esterne e gli incontri all'interno del programma, con qualche leggera modifica nel format, che dovrà prevedere comunque tutte le norme per assicurare il rispetto del distanziamento sociale adeguato.

Al 4 maggio, comunque, sarà garantita la presenza di tronisti e corteggiatori provenienti dal Lazio, prevedendo invece per i protagonisti fuori regione una presenza in collegamento virtuale con gli studi Mediaset. Successive modifiche verranno via via stabilite nel momento in cui si allenteranno le norme di contenimento adottate a livello nazionale.

E a tornare in onda non sarà solo il programma di Maria De Filippi, ma con grande sorpresa dei telespettatori ritornano le nuove puntate di "Avanti un Altro!" condotto da Paolo Bonolis, di cui si vocifera un addio a Mediaset, come anche, in casa Rai, dello spettacolo televisivo "Vieni da me" condotto da Caterina Balivo, e "L'eredità" con Flavio Insinna. Un piccolo ritorno alla normalità per i programmi tv più amati dai telespettatori, per riportare un sorriso e qualche novità dopo lo stop forzato.