Uomini e Donne, proposta di matrimonio in diretta per Sossio e Ursula

Sono previsti fiori d'arancio per Sossio Aruta e Ursula Bennardo, la coppia conosciutasi qualche anno fa a "Uomini e Donne", programma tv condotto da Maria de Filippi. I due, dopo tanto tempo tra tira e molla, sono usciti dal programma ed hanno cominciato a vivere insieme.

Una figlia, la recente partecipazione al Grande Fratello Vip per Sossio, dove è riuscito ad arrivare tra i finalisti, e la convivenza, tutti traguardi nati dalla partecipazione al dating show Mediaset. Oggi pomeriggio, Sossio e Ursula sono entrati da ospiti nello studio di Canale 5, con Alfonso Signorini in collegamento come "testimone", per parlare del loro amore e di come si stanno evolvendo e cose tra loro.

Ma ad un certo punto con una scusa, Maria de Filippi fa uscire Aruta dallo studio per un "problema tecnico al microfono", lasciando Ursula sulla sedia rossa in mezzo allo studio ad attendere.

Sossio compare qualche minuto dopo sulle scale con un mazzo di girasoli che consegna alla sua compagna, le dichiara il suo amore e ringrazia la De Filippi perchè "senza questo programma non sarei qui, e adesso chissà che stavo facendo", dichiara Sossio. E poi finalmente arriva la proposta, alla quale Ursula risponde felicissima con un sì, come ci si attendeva dato che il loro amore si è dimostrato andare a gonfie vele.

Con la fine della quarantena e l'inizio della fase due anche le produzioni televisive riprendono lentamente a far girare i loro ingranaggi, infatti Alfonso Signorini tornerà quasi certamente con il GF Vip in autunno, e tira aria di Sanremo 2021 per Amadeus e Fiorello.