Uomini e Donne riparte, Tina Cipollari attacca Gemma: 'Perchè non torni a casa?'

L'anno nuovo sembra non aver assolutamente alleggerito l'astio di Tina Cipollari nei confronti di Gemma Galgani. Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi infatti l'opinionista ha attaccato la protagonista del trono over, invitandola a ritornare a casa propria.

La donna torinese ha fatto la conoscenza di un nuovo partner, ovvero Maurizio Guerci che però non sembra totalmente pronto a lasciarsi andare e mostra ancora qualche reticenza. Dal canto suo Gemma continua a credere ingenuamente che l'amore possa sbocciare e si è mostrata molto presa dall'uomo. mentre Gianni Sperti sembra credere molto in questa nuova relazione, Tina Cipollari si è mostrata molto contrariata e ha chiesto all'uomo di portare via con se Gemma fuori dallo studio.

Naturalmente Maurizio ha frenato l'opinionista, non conoscendo ancora la donna a fondo. Questa reazione ha deluso notevolmente Gemma che si aspettava un comportamento molto più carino da parte del suo nuovo interesse amoroso. Tutti i presenti in studio hanno però fatto notare alla donna quanto lei si affezioni troppo facilmente e questo la porta ad avere molte delusioni.

All'inizio di questa edizione di Uomini e Donne, Gemma aveva deciso di sottoporsi a sedute di chirurgia estetica per migliorare il proprio aspetto e sentirsi maggiormente a suo agio con gli uomini. La donna sembrava aver detto addio al programma di Canale 5 ma, aveva poi deciso di farvi ritornare nonostante le molte critiche ricevute.