Uomini e donne: riprendono le storie d'amore di Gemma e Giovanna

E' tornato finalmente in onda Uomini e Donne, programma tv pomeridiano condotto da Maria de Filippi, superata la momentanea chiusura di Uommini e Donne a causa del Coronavirus durata un mese.

Le avventure virtuali delle due protagoniste dello show sono iniziate lunedì 20 aprile, com'era stato annunciato Uomini e donne torna nel palinsesto pomeridiano di Canale 5 con Gemma Galgani, storica protagonista del Trono Over, e Giovanna Abate, non-scelta di Giulio Raselli e adesso tronista per il Trono Classico.

Le due protagoniste devono interagire in una casetta messa a disposizione per il dating show, piena di telecamere e dotata di due stanze separate dalle quali Gemma e Giovanna dovranno scrivere ai corteggiatori. A condurre Maria De Filippi, con l'immancabile partecipazione in videoconferenza degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Come stanno affrontando i primi approcci le protagoniste del programma tv? A infiammare l'animo di Gemma Galgani, romantica 70enne piemontese,ci sono i messaggi audaci di Pantera, Occhiblu e di Cuore di Poeta, tre dei tanti corteggiatori sconosciuti, che vengono accolti con entusiasmo. Non si sono lasciati attendere anche i primi battibecchi con Tina Cipollari in perenne contrasto con la Galgani.

Per Giovanna Abate invece è tempo di fare i conti con Alessandro e Sammy, due ragazzi conosciuti nelle puntate precedenti l'emergenza sanitaria.

Insomma, un approccio differente e sconosciuto per la produzione Mediaset del seguitissimo dating show, che segna una svolta nella programmazione dell'intero format fino a data da destinarsi. E se intanto proseguono le conoscenze all'interno del programma, al di fuori la coppia dei Damellis di Uomini e Donne passa la quarantena in casa insieme.