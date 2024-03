Uomini e Donne: a rischio un Trono Classico? Cosa succederà nella puntata di oggi 29 marzo

Non c’è pace per uno dei percorsi del famoso dating show di Maria de Filippi: uno dei Troni Classici di Uomini e Donne potrebbe essere messo addirittura in discussione! Ecco tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi, venerdì 29 marzo.

Nuova lite tra Mario Cusitore e Ida Platano - interviene Maria De Filippi

In settimana la Tronista è uscita sia con Pierpaolo Siano, sia con Mario Cusitore, ma con entrambi l’esterna si concluderà con una discussione. Questi alterchi verranno ripresi anche in puntata portando Ida a rifiutare di ballare con entrambi, delusa dal comportamento dei due cavalieri. A questo punto, Mario mediterà di lasciare definitamente il programma e si accenderà l’ennesima discussione con Ida. La furiosa lite verrà sedata da Maria De Filippi: la padrona di casa scenderà in campo per fare un discorsetto ai due corteggiatori della dama bresciana. De Filippi sottolineerà che Ida è interessata a costruire un rapporto serio e duraturo, che in passato è stata ferita molto e quindi fa fatica a fidarsi di qualcuno.

Gemma Galgani chiude la conoscenza con il suo nuovo corteggiatore - in studio è pioggia di critiche

Oggi scopriremo il destino della neo frequentazione di Gemma, ormai veterana nel programma. Subito dopo il primo incontro la dama esprimerà la volontà di voler interrompere la conoscenza con il 51 enne sceso ieri per lei. Questa decisione porterà Tina Cipollari ad intervenire duramente: l’opinionista sottolineerà, ancora una volta, che se la dama non si sente attratta da un uomo dovrebbe palesarlo subito, senza trattenerlo inutilmente.

Questo e molto altro avverrà durante la puntata di Uomini e Donne di oggi 29 marzo, in onda alle 14:45 su Canale 5.

