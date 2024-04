Uomini e Donne: Roberta e Alessandro si sono già lasciati? 'Tutto si viene a sapere'

Sono passate solo poche settimane da quando Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza hanno deciso di lasciare insieme Uomini e Donne e già, secondo i rumor, la storia tra i due sarebbe arrivata al capolinea. Ma cosa è successo?

Le stories Instagram di Roberta arrivano come un fulmine a ciel sereno: la storia d’amore della coppia sembrava procedere a gonfie vele e a confermarlo è stato anche il recente viaggio romantico in Marocco, ma qualcosa sembrerebbe essere andato storto. L’ex dama di Uomini e Donne ha condiviso due frasi che lasciano poco spazio alla fantasia e sembrerebbero, per molti, rivolte al compagno Alessandro Vicinanza.

Come hanno segnalato numerosi fan, queste sono le frasi in questione: “Lezione 280. Ricorda: tutto si viene a sapere”. Come se non bastasse, a distanza di poche ore, Di Padua ha voluto pubblicare un’altra frase ancora più diretta: “Non puoi commettere lo stesso errore due volte. La seconda volta che lo fai, non è più un errore, è una scelta”. Questo è bastato a far scaturire nei fan la curiosità per la situazione della coppia e il pensiero comune è che Roberta potrebbe aver scoperto qualcosa sul suo compagno.

L’ex dama del parterre Over sembra essere davvero furiosa, ma per il momento sulla questione aleggia il mistero: che sia davvero finita tra i due? In effetti, c’è chi non ha mai creduto nella longevità di questa relazione. Quando il cavaliere e la dama hanno lasciato il dating show, infatti, in molti hanno pensato che si trattasse solo di una messa in scena: che sia, quindi, il motivo per ritornare nel parterre di Uomini e Donne? Ovviamente queste sono solo ipotesi dei fan del programma e non ci resta che attendere ulteriori notizie per poter scoprire cosa è davvero successo.

