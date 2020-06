Uomini e Donne, Sammy Hassan chiarisce alcuni dubbi dopo la scelta di Giovanna

Uomini e Donne si è concluso con la scelta dei tronisti pochi giorni fa, che ha visto Giovanna Abate uscire insieme a Sammy Hassan.

La coppia, appena uscita dagli studi, ha "salutato" la mascherina ed hanno potuto passare del tempo insieme senza "barriere", rilasciando anche la loro prima intervista al magazine ufficiale del programma televisivo, in cui sono stati chiariti alcuni dubbi riguardo Sammy ed il presunto "no" che ha scatenato nei mesi scorsi molti dei litigi della coppia all'interno del dating show.

Il corteggiatore chiarisce: "Il mio è sempre stato un sì. Durante il lockdown, è vero, mi sono perso per strada, ma quando l’ho rivista non ho mai pensato di abbandonare lo studio da solo. Semplicemente non volevo dare a Giovanna quelle certezze che sapevo volesse da me. Più mi chiedeva conferme, più mi incaponivo, ma la redazione ha sempre saputo la verità", e ne approfitta anche per smentire le voci che volevano un avvicinamento alla ex moglie: "Quello che è stato detto mi fa un po’ ridere. In quei giorni mi sono solo preoccupato che certe dicerie potessero destabilizzare Giovanna. Il video di replica che ho pubblicato è stato fatto solo affinché potesse vederlo lei, perché di tutto quello che pensano gli altri non mi è mai importato niente. Non ho nulla da nascondere e non c’è mai stato nessuno nella mia vita durante il percorso che ho fatto".

Giovanna ha approfittato dell'intervista per spendere due parole riguardo l'altro suo corteggiatore, la non-scelta Davide Basolo, alias L'Alchimista, conosciuto in chat durante il lockdown. Per la Abate Basolo ha dato dimostrazione di essere un gran signore, e dichiara che nonostante il modo in cui è andata, "Ai miei occhi resta una persona genuina e bella".

E mentre si è terminata un'altra edizione di Uomini e Donne, si vocifera della partecipazione di Gemma Galgani e Nicola Vivarelli a Temptation Island, che ha ripreso i casting per le coppie, anche se è tutto ancora in forse.